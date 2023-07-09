Amasya'da 6. Modifiyeli Araç Fuarı Yoğun İlgi Gördü

Amasya'da düzenlenen 6. Modifiyeli Araç Fuarı'na 1500 sürücü katıldı. Fuarda modifiye araçlar sergilendi ve yarışmalar düzenlendi. Bir araç sahibi ise pirinç kaplı otomobilini tanıttı.

AMASYA'da bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Modifiyeli Araç Fuarı'na katılan 1500 sürücü, modifiye araçlarını tanıttı.

Amasya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tuning Kulübü'nün organizasyonunda Helvacı Mahallesi'nde düzenlenen VE 2 gün sürecek olan 6'ıncı Modifiyeli Araç Fuarı yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin 70 ilinden gelen araç tutkunları, Amasya'da buluştu. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtarak, yarıştırdı. Fuarda ses sistem ve drift gibi yarışmalar da yapıldı.

FARKINDALIK İÇİN PİRİNÇ KAPLI OTOMOBİL

Fuara Kastamonu'nun Tosya ilçesinden katılan 'Pirinç' lakaplı otomobilin sahibi Şeyma Gül Alan, 'Ben Tosya'da Araba Kulübü Başkanıyım. Aracımıza Tosya'mızın en önemli kültürel mirası olan pirinç adını verdi. Ailece farkındalık oluşturmak istedik. Yenilemeyecek durumda olan pirinçleri biriktirdik aracımızı pirinçle kapladık. Şimdi de fuarda tanıtıyoruz. Aracımı 25 kilo civarında pirinçle kapladım' dedi.

Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri ise, 'Bu dönem 1500 araç katılımıyla fuarımızın 6'ıncısını düzenledik. Modifiyeli araç fuarımızda araçlarımız gösterileriyle izleyenlerin ilgisini çekiyor. Biz burada drift gösterilerimizi trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştiriyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldık ve hem eğleniyor hem de eğlendiriyoruz diye konuştu. (DHA)