2019 Amasya yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Amasya Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Amasya Belediyesi hangi parti? Amasya Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Amasya Belediyesi hangi parti? Amasya Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Amasya Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Amasya yerel seçimleri ile birlikte belli oldu. MHP'den Mehmet Sarı; AK Parti'den Cafer Özdemir; CHP'den Arife Serpil Saraçoğlu'nun Amasya Belediye Başkanlığı için aday gösterildiği 2019 Amasya yerel seçimlerinde yer alan diğer adaylar ise Saadet Partisi'nden Numan Yüksel ve DSP'den İsmail Aydın oldu. Peki, Amasya Belediyesi hangi parti? Amasya Belediye başkanı hangi partiden seçildi?

AMASYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 Amasya yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Sarı, oyların yüzde 56,04'ünü alarak, yüzde 38,97 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Cafer Özdemir'i geride bıraktı. Böylece Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Sarı Amasya Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 Amasya seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. 2019 Amasya yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Belediye meclisi seçimlerinin sonuçları da AK Parti'nin meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazanmasıyla önemliydi. CHP ve İYİ Parti, sandalye kazandı ancak çoğunluğu sağlayamadı.