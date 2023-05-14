Amasya açılan sandık oranı kaç? Amasya güncel seçim yüzde kaç sandık açıldı? Amasya seçim sonuçları 2023!

Türkiye genelinde oy işlemleri saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Vatandaşlar Amasya açılan sandık oranı kaç? Amasya seçim yüzde kaç sandık açıldı? Amasya seçim sonuçları 2023! araması yapıyor. İşte 2023 seçim sonuçları!

Amasya açılan sandık oranı kaç? sorusu araştırılıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Merak edilenler arasında ise Amasya açılan sandık oranı kaç? Amasya seçim yüzde kaç sandık açıldı? Amasya seçim sonuçları 2023! araması yer alıyor.

AMASYA AÇILAN SANDIK ORANI KAÇ?

Anadolu Ajansı'nda yer alan verilere göre Amasya'da %75.70 sandık açıldı. Şu ana kadar açılan sandıklardaki verilere göre ise Amasya'da Recep Tayyip Erdoğan %57.41 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu %36.66 oy aldı. Sinan Oğan %5.38 oy alırken Muharrem İnce %0.55 oy aldı.

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.