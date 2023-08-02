Amasra'ya gelen 922 Rus turist davul-zurna ile karşılandı

BARTIN'ın Amasra Limanı'na yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile ilçeye gelen 922 Rus turist, davul- zurna ve köçekle karşılandı. Turistler Amasra'yı gezip, Safranbolu'yu ziyaret ettikten sonra Sinop'a hareket edecek.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile ilçeye gelen 922 Rus Turist, davul- zurna ve köçekle karşılandı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Kruvaziyerle gelen en kalabalık Rus turistlerimiz için davul zurna ile karşılama yaptık" dedi.

Rusya'dan 2 gün önce yola çıkan, 922 yolcu ile 451 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemlerinin ardından ilçeye gelerek gezintiye çıktılar. 22'nci seferini düzenleyen ve en kalabalık Rus turist kafilesiyle gelen misafirler için davul ve zurna ile karşılama yapıldı. Bazı turistler şaşkınlık yaşadıkları ifade ederken, bazıları da oyun oynamaya başladı. Rus turistler, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezdikten sonra akşam saatlerinde kentten ayrılıp, Sinop'a hareket edecek.