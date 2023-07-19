Amasra'ya 18. kez kruvaziyer ile 855 Rus turist geldi

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 18'inci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 855 Rus turist daha geldi. Böylece 1 yılda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı, 18 bin 160 oldu. Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan, 855 yolcu ile 443 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı. Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde kentten ayrılıp, Sinop'a gidecek. 'Astoria Grande', 1 yıl önce Türkiye'ye sefer yapmaya başladı. Kruvaziyer, 1 yıllık süreçte Amasra'ya 18 seferde 18 bin 160 Rus turist taşıdı. Kruvaziyer, yıl sonuna kadar 6 sefer daha düzenleyecek.

BARTIN'ın Amasra Limanı'na 18'inci kez yanaşan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 855 Rus turist daha geldi. Böylece 1 yılda kruvaziyer ile Amasra'yı ziyaret eden Rus turist sayısı, 18 bin 160 oldu.

Rusya'dan 3 gün önce yola çıkan, 855 yolcu ile 443 personelin bulunduğu 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen turistler, işlemler sonrası gezmeye başladı. Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek olan turistler, akşam saatlerinde kentten ayrılıp, Sinop'a gidecek. 'Astoria Grande', 1 yıl önce Türkiye'ye sefer yapmaya başladı. Kruvaziyer, 1 yıllık süreçte Amasra'ya 18 seferde 18 bin 160 Rus turist taşıdı. Kruvaziyer, yıl sonuna kadar 6 sefer daha düzenleyecek.