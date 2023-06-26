Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bayram yoğunluğu başladı. 6 bin 600 nüfuslu ilçe her gün nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Bayram tatili boyunca 500 bin turist ağırlanması bekleniyor.

Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor

BARTIN Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bayram yoğunluğu başladı. 6 bin 600 nüfuslu ilçe her gün nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beraber plajlar doldu, tarihi mekanlar ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Bayram öncesinde otel ve pansiyonlarda rezervasyon oranları yüzde 90'ları aşarken 6 bin 600 nüfusa sahip ilçenin bayram tatili boyunca 500 bin turist ağırlaması bekleniyor.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi önemli medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçede sahiller deniz ve güneşin keyfini bir arada yaşamak isteyenlerle dolarken Amasra Kalesi başta olmak üzere Cenavo Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi tarihi yapılarda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bartın'a özgü tel kırma ve ahşap hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı'da büyük ilgi gören noktalar arasında yer alıyor.

Balık menüleri, coğrafi işarete sahip Amasra Salatası ile birlikte çeşitli deniz mahsullerinin sunulduğu restoranlarda da yoğunluk yaşanıyor.

Tatilcilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına Amasra Kaymakamlığınca alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı ilçede yoğunluğun bayram tatilinin son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.