Amasra Kalesi'nde Bitki Temizliği Çalışması Başlatıldı

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında büyüyen bitki ve ağaçların temizliği için çalışma başlatıldı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, çalışmaların 3 ay süreceğini söyledi.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında büyüyen bitki ve ağaçların temizliği için çalışma başlatıldı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, çalışmaların 3 ay süreceğini söyledi.

'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2013 yılının Temmuz ayında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi; Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden bugünlere kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı.2017 yılındaki çalışmalarda surlar temizlendi ve kalenin bazı çöken yerleri onarıldı. .

Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Orta Çağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla öne çıkan Roma dönemine ait tarihi Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor. Kale surlarında doğal yetişen sarmaşıkların yanı sıra incir ve defne ağaçlarının yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması Kültür ve Turizm Bakanlığı bitki temizliği ve ilaçlama yöntemiyle temizliğe başladı. 6 uzmanın görev yapacağı çalışmaların ilk etabı 20 gün devam edecek.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kale surlarının temizliğine başlayan ekibe kolaylıklar diledi. Vali Arslan, 'Amasra'da bir ilki daha yaşıyoruz. İlçemiz birçok güzelliği bünyesinde barındırıyor. Bugün de kaledeki bitkilerin temizliği için çalışmaları bugünden itibaren başlatıyoruz. 3 etap halinde buradaki çalışmalar 3 ay sürecek. Kruvaziyer turizminin başlamasıyla büyük bir ivme kazanan Amasramızda bu yapılacak temizlik ile ihtişamlı kalemizi de ortaya çıkartarak, bütün ihtişamını gelen turistlerin beğenisine sunmuş olacağız' diye konuştu. (DHA)