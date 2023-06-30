Amasra'da plajlar ve tarihi mekanlarda insan seli yaşandı

BARTIN Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra Kurban Bayramı tatilinde her gün nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor. Plajların tıklım tıklım dolduğu ilçede tarihi mekanlarda ise insan seli yaşanıyor.

Batı Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi gören 6 bin 600 nüfusa sahip ilçede konaklama tesisleri tamamen dolarken günü birlikçi ziyaretçilerle birlikte nüfus 10 katı artarak 60 binin üstüne çıktı. Sıcak havayla birlikte plajların dolduğu ilçede Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Şapel ve Fatih Camii gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar oldu. Tur firmalarının da alternatif rotaları arasında yer alan ilçeye çok sayıda tur otobüsü giriş-çıkış yaparken ilçe merkezindeki araç yoğunluğu nedeniyle otoparklar tamamen doldu. Sürücüler araç parkı için Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü sahasına yönlendirildi.

Bayram tatili için Amasra'yı tercih ettiklerini ve ilçenin tarihi atmosferiyle doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade eden Volkan Yiğit ve Merve Yiğit çifti, "Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Tarihi açıdan, doğal güzellikleri açısından çok güzel bir şehir. Bütün herkesin bence gelmesi gerekli bir şehir. ve zaman çok hızlı geçiyor. Sabah 8'de geldik ne ara 2 oldu anlamadık." Şeklinde konuştular. Osmanlı, Roma, Bizans ve Ceneviz gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ilçe Amasra'daki yoğunluğun bayram tatilinin son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.