Amasra'da Kurban Bayramı tatili öncesi tesisler yüzde 90 dolu

Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 500 bine yakın turist beklediklerini söyledi.

BARTIN'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Türkiye'de 1945'li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı şirin ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte, 500 bine yakın turist bekliyoruz" dedi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi, koyları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. 5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede, ziyaretçilerin çoğunluğunu günübirlikçilerin oluşturduğu biliniyor. Amasra'ya, günübirlik tatilciler ile birlikte bayramda 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.