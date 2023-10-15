Bartın yerel seçimleri, Türkiye'de ülke genelindeki yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Bu kapsamda Amasra belediyesi hangi parti? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Amasra belediyesi hangi parti? Bartın Amasra belediye başkanı hangi partiden seçildi?

Amasra belediyesi hangi parti? Bartın Amasra belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bartın Amasra Seçim Sonuçları 2019!

Amasra belediyesi hangi parti? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen olayların ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. 2019 yerel seçim sonuçları kapsamında Bartın Belediye Başkanı, Bartın'ın 4 ilçesine belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Seçimlere katılan başlıca partiler, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi oldu. Peki, Amasra belediyesi hangi parti? Bartın Amasra belediye başkanı hangi partiden seçildi?

AMASRA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 Bartın yerel seçim sonuçları açılan sandık oylarıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. CHP'den Recai Çakır %44,67'lik bir oy oranı ile birlikte Amasra belediyesi belediye başkanı olmaya hak kazandı. İşte Bartın Amasra Seçim Sonuçları 2019!

RECAİ ÇAKIR KİMDİR?

Recai Çakır, Yerel Seçim SonuçlarıBartın | AmasraRecai Çakır BiyografisiRecai Çakır, 07.10.1974 tarihinde doğdu. İlk orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 9 Eylül Universitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği Otel Yöneticiliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.1996 yılında İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesinde Pedagojik formasyon aldıktan sonra İstanbul Beyoğlu ilçesinde Öğretmenliğe başladı. 2001 yılında Bartın İli Amasra ilçesinde Köksal Toptan İlköğretim okuluna atandı. 2004 yılında Eğitim Sen Amasra Temsilciliğinin ilk kurucu başkanı oldu. 2005'de Amasra Çevre Birlikteliğinin Kuruluşunda yer aldı. Evli ve 1 kız çocuğu babası.