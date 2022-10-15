Son zamanlarda meydana gelen birçok haberin ardından insanlar Amasra belediye başkanı kim? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Gün içerisinde birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi olan Amasra belediye başkanı kim? Sorusunu ve Bartın belediye başkanı hangi partiden? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Amasra belediye başkanı kim? Amasra belediye başkanı hangi partiden? Amasra belediyesi hangi parti?

Amasra belediye başkanı kim? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya dair merak edilen ve sıklıkla araştırılan bir diğer soru ise Bartın belediye başkanı hangi partiden? Sorusu oluyor. Bartın, 1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74. ili olmuştur. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batı Karadeniz Bölümünde küçük bir ili olan Bartın'ın Belediye başkanının kim olduğu Google'da aratılan konular arasında yer almakta. Peki, Amasra belediye başkanı kim? Amasra belediye başkanı hangi partiden? Amasra belediyesi hangi parti?

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bartın iline bağlı bir ilçe olan Amasra'nın belediye başkanı Recai Çakır'dır. 2019 Yerel Seçimlerinde katılmış ve Amasra Belediye Başkanı seçilmiştir.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Recai Çakır 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bartın Amasra Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış ve Amasra Belediye Başkanı seçilmiştir.