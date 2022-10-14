Bartın iline bağlı bir ilçe olan Amasra'nın belediye başkanı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Amasra'nın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra belediye başkanı kim? Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır kimdir? İşte detaylar...

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir. Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Amasra'nın belediye başkanının kim olduğu Google'da aratılan konular arasında yer almaktadır. Kullanıcılar, Amasra'nın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra Belediye Başkanı kim? Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır kimdir? Detaylar haberimizde...

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dır.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI RECAİ ÇAKIR KİMDİR?

Recai Çakır 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bartın Amasra Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış ve Amasra Belediye Başkanı seçilmiştir.