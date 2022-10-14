Bartın iline bağlı bir ilçe olan Amasra'nın belediye başkanı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Amasra'nın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra belediye başkanı kim? Amasra belediye başkanı hangi partiden? Amasra belediyesi hangi parti? İşte detaylar...

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir. Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Amasra'nın belediye başkanının kim olduğu Google'da aratılan konular arasında yer almaktadır. Kullanıcılar, Amasra'nın belediye başkanını ve hangi partiden olduğunu araştırıyor. Peki, Amasra belediye başkanı kim? Amasra belediye başkanı hangi partiden? Amasra belediyesi hangi parti? Detaylar haberimizde...

AMASRA NEREDE, NEREYE BAĞLI?

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

AMASRA TARİHÇESİ!

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik ve balıkçılığa dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'dır.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Recai Çakır 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bartın Amasra Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılmış ve Amasra Belediye Başkanı seçilmiştir.