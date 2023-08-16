Amerika'da polis cadde ortasında elinde silahla yürüyen kadını otomobille çarparak etkisiz hale getirdi

Long Island polisinin, sokakta silah sallayan bir kadına polis aracını kullanarak çarptığı anı kaydetti. Kadın, silahını tehditkar bir şekilde sallayarak yolun karşısına geçerken, polis memuru ona çarparak yere düşürdü. Kadın hafif yaralandı ve yerel bir hastaneye götürüldü. Olaya müdahale eden polis memuru da travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayın soruşturması devam ediyor ve henüz suçlamalar yapılmadı.

Long Island polisinin, sokakta silah sallayan bir kadına polis aracı ile çarparak etkisiz hale getirdiği anı kaydetti. Polis, Salı günü öğleden sonra saat 14:20 civarında Kuzey Bellmore'deki Bellmore ve Jerusalem caddelerinin kesişiminde silah ateşleyen bir kadının ihbarına yanıt verdi.

Olayın görüntüleri Reddit'e yüklendi ve kadının elindeki tabancayı tutarak diğer arabalara tehditkar bir şekilde işaret ettiği ve yolun karşısına geçerken gösterdiği görülüyor.

Bir noktada hatta video gösteriyor ki tabancayı kendi kafasına doğrultuyor. Birden lastiklerin patladığı ve Nassau Polis aracının kareye girdiği duyuluyor.

Kadın kaçmaya çalışıyor ancak polis memuru ona çarpıyor ve yere düşürüyor. "Tabancayı bırak!" diye bağıran bir polis memuru kadına doğru koşuyor. Kadın, kalkmaya çalışırken sokağa düşürdüğü silaha ulaşmaya çalışıyor gibi görünüyor, ancak başka bir polis memuru yanına gelip onu yakalıyor.

Üçüncü bir polis yaklaşıyor ve kadını kelepçeliyor, video gösteriyor. 33 yaşındaki kadın hafif yaralanmış durumda ve yerel bir hastaneye götürüldü. Nassau Polisi'ne göre, kadın polis nezaretinde. Kadına çarpan polis memuru da travma nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kadına aracını kullanarak çarpma konusunda polis protokolüne uyuyordu, dedi Nassau Polisi Komiseri Patrick Ryder basın toplantısında gazetecilere. "Polis departmanındaki protokol, ölümcül fiziksel gücün ölümcül fiziksel gücü tetiklediğidir," dedi Ryder, News12 rapor etti.

"Birisi sana veya başkasına ölümcül fiziksel güçle tehdit ettiyse, ölümcül fiziksel güç kullanma hakkınız vardır ve bu kişi bunu aracıyla yaptı ve bireyi durdurdu." Olayın soruşturması devam ettiği için henüz suçlamalar yapılmadı, dedi polis.