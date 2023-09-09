Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nden El Emekleri Yurtiçi ve Yurtdışında Talep Görüyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler yurtiçi ve yurtdışından alıcı buluyor. Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınların ev bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olup, doğal ürünler üretmektedir. Reçel, erişte, mantı, turşu gibi birçok ürünün el yapımı olarak üretildiği bu işletme, yurtiçi ve yurtdışında talep görmektedir.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler yurtiçi ve yurtdışından alıcı buluyor.

Sivas Valiliği bünyesinde Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 3 yıl önce kurulan Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kadınlara gelir kapısı oldu. Kadınların ev bütçelerine katkı sağlaması maksadıyla kurulan bu işletmede kadınlar el emekleriyle doğal ürünler yapıyor. Reçelden erişteye, mantıdan turşuya birçok ürünün üretildiği bu yerdeki ürünler, yurtiçi ve yurt dışında alıcı buluyor.

Altınyayla ilçesinde Altınyayla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mevlüde Seher, tamamen el emeğiyle çalıştıklarını ifade ederek, "Biz kadın emeğiyle çalışıyoruz. Doğal ürünler üretiyoruz. Burası kadınların bütçesine katkı sağlamak için açıldı. Pezik dal turşusu kendi yapımımız. Reçel ve hamur çeşitlerimiz var. Hepsi el yapımı. Makine yapımı değil direk elde yapıyoruz. Yurtdışına da ihracatımız oldu" dedi. - SİVAS