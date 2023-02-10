Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Hatay'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Altınözü ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Altınözü nerede? Altınözü nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Altınözü hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Hatay'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Hatay'ın Altınözü ilçesi merak edildi. Peki, Altınözü nerede? Altınözü nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Altınözü hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ALTINÖZÜ NEREDE?

Altınözü, Hatay ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 60.589

Yüzölçümü: 392 km² (151 mil²)

ALTINÖZÜ NÜFUSU NEDİR?

Hatay'da yer alan Altınözü ilçesinin nüfusu 60.589'dur.

ALTINÖZÜ HANGİ İLE BAĞLI?

Altınözü, Hatay'ın güneydoğusunda yer alan, Suriye ile sınırı olan ilçelerindendir. Bağlı 48 mahallesi vardır.

Toprağı tarıma elverişli olup, en yoğunu zeytincilik olmak üzere, tütün, buğday, arpa, biber ve çeşitli sebze meyveler yetiştirilir. Hatay'da zeytin tarımının en yoğun olduğu ilçedir. İlçede, sulamada kullanılan yapay bir gölet olan Yarseli Barajı vardır.

Bunun yanında Türkiye ve Suriye ortaklığı ile Asi Nehri üzerinde yapımı devam eden Dostluk Barajı'nın tamamlanması ile kış aylarındaki taşkınların önlenmesi ve 10 bin hektar alanın sulanması sağlanabilecek. Ayrıca baraj sulamanın yanında balıkçılık, rekreasyon ve su sporlarının yapılabileceği şekilde tasarlanacak. Ayrıca ilçede daha önce bulunan Altınözü Karbeyaz (Yiğityolu) sınır kapısı, yaklaşık 1970 Yılına kadar aktif olarak faaliyet gösterdi. Türkiye ile Suriye arasında yaşanan bir takım gerginliklerden dolayı kapı kapatıldı ve açılması için girişimde bulunulmadı.

Altınözü

Altınözü, Hatay'ın güneydoğusunda yer alan ve il merkezine yaklaşık olarak 22 kilometre mesafede yer alan bir ilçedir. İlçenin tarihi Helenistik döneme kadar uzanmaktadır.

İlçede yer alan en önemli tarihi yapılardan biri olarak Kozkalesi gösterilmektedir. Zikir Gölü ve 14. yüzyıl eserlerinden biri olan Maria Ana Rum Ortodoks Kilisesi, ilçenin sahip olduğu diğer güzellikler olarak dikkat çekmektedir. Doğal yapısının güzelliği ile dikkat çeken Altınözü, Hatay'da görmek isteyebileceğiniz ilçelerden biridir.

Altınözü halkının en önemli faaliyetlerinden biri zeytinciliktir. Bölgede son yıllarda düzenlenen Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, Altınözü'nün zeytinlerini tüm Türkiye'ye duyurmak amacıyla yapılmaktadır.