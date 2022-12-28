2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Metin Oral kimdir? Altınova Belediye Başkanı Metin Oral hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,769 haber kaynağında 985,512 adet haber yapılan Metin Oral, toplamda 1,402,302,361 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Metin Oral kimdir? İşte, Metin Oral hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Metin Oral, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Metin Oral hakkında 8,769 haber kaynağında 985,512 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,402,302,361 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Metin Oral hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

METİN ORAL KİMDİR?

968 yılında İzmit'te doğdu. İlköğrenimini Safranbolu, orta öğrenimini İzmit'te tamamladı. Lise öğrenimini Ilgaz Lisesi'nde birincilikle bitirdi.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında lisanslı olarak sporla uğraştı. Doktor olarak mecburi hizmet görevini Siirt – Eruh'ta tamamladı. Ardından Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel İlçelerinde görev yaptı. 1995 yılında Kaytazdere Sağlık Ocağı' nda görevli iken Altınova İlçesi sınırlarına dahil edilerek görevini sürdürdü.1997 yılında askerlik görevini Bingöl – Kiğı'da tamamladı. 2000 yılında Altınova İlçe Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirildi.Bu görevi sırasında yaklaşık bir yıl İlçe Kaymakam Vekili olarak hizmet verdi. 30 Aralık 2003 yılında Sağlık Grup Başkanlığı'ndan istifa ederek, 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altınova Belediye Başkan Adayı olarak, seçimi kazanarak 01 Nisan 2004'te Belediye Başkanlığı görevine başladı.

Metin Oral, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerin'dekazanan Başkan Oral, AltınovaBelediye Başkanlığı görevinde 4. dönemini sürdürmektedir.