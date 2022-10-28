Altınordu - Y.Malatyaspor maçı ne zaman? Altınordu - Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Altınordu - Y.Malatyaspor maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Altınordu - Y.Malatyaspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Altınordu - Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Altınordu - Y.Malatyaspor maçı ne zaman? Altınordu - Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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ALTINORDU - Y.MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Altınordu - Y.Malatyaspor maçı 29 Ekim Cuma günü İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

ALTINORDU - Y.MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

29 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan Altınordu - Y.Malatyaspor karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 20:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.