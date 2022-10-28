Altınordu - Y.Malatyaspor maçı canlı izle! Altınordu - Y.Malatyaspor maçı hangi kanalda? Altınordu - Y.Malatyaspor maçı canlı izleme linki!
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Heyecanla beklenen Altınordu - Y.Malatyaspor maçı 29 Ekim Cuma günü İzmir'de, İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
29 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan Altınordu - Y.Malatyaspor karşılaşması TRT Spor, Bein Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak saat 20:00'da canlı yayınlanacak ve TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.