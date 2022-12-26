Altınordu - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Ç.Rizespor hangi kanalda? Rizespor maçı ne zaman?
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Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Altınordu - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Ç.Rizespor hangi kanalda? Rizespor maçı ne zaman? soruları aratılıyor. İşte detaylar...
Futbol heyecanı Spor Toto 1. Lig'de devam ederken Altınordu ile Rizespor mücadele edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça az zaman kala Altınordu - Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Ç.Rizespor hangi kanalda? Rizespor maçı ne zaman? soruları aratıldı. İşte maç hakkındaki detaylar...
ALTINORDU- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Toto 1. Lig maçı olan Altınordu- Rizespor karşılaşması 26 Aralık günü saat 17.00'de oynanacak.
ALTINORDU- RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Altınordu- Rizespor maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.