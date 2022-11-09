Altınordu - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Altınordu - Bodrumspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Altınordu - Bodrumspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Altınordu- Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Altınordu - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Altınordu - Bodrumspor maçı hangi kanalda?