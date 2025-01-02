Altında kimlik zorunlu mu (Kuyumcular)?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe sokulacak uygulama ile 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibraz etmek zorunlu olacak. Altında kimlik zorunlu mu?

ALTINDA ALIRKEN KİMLİK GÖSTERMEK ZORUNLU MU?

1 Ocak 2025 itibariyle kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu yeni uygulama, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacını taşıyor.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçların önüne geçmek amacıyla 2023 yılında düzenleme yapmış, kimlik ibrazı zorunluluğu getirmişti.

MASAK'ın açıklamasına göre, bu zorunluluk:

Kara para aklama faaliyetlerini önlemek,

Dolandırıcılık ve yasa dışı ticareti engellemek,

Ekonomide şeffaflığı artırmak amacıyla getirildi.