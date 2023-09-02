Altınbeşik Mağarası Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Altınbeşik Mağarası, son yılların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak 8 ayda 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Mağara, turkuaz suyu ve traverten oluşumlarıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip.

Altınbeşik Mağarası son yılların en yüksek rekorunu yakaladı

Dünyanın 3'ncü, Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarasına 8 ayda 100 bin ziyaretçi

ANTALYA - Antalya'nın İbradı ilçesindeki dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası'nı 8 ay içinde 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl yılın ilk 8 ayında 80 bin ziyaretçi ağırlayan Altınbeşik, bu yıl ise yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 100 bini aşarak bugüne kadar son yılların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesinde bulunan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mağarayı 8 ay içerisinde 100 bin kişiden fazla kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan günde ortalama 400 ila 500 yerli ve yabancı ziyaretçi, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.

"Rekor ziyaretçi"

Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan, mağaranın Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün daha da büyük ilgi gördüğüne dikkat çekti.

Geçen yıllara göre hem yerli, hem de yabancı ziyaretçilerin daha fazla ilgi gördüğünü ve geçtiğimiz yıllara göre rekor yakaladıklarını söyleyen Özdoğan, "Dünyanın dört bir köşesinden ziyaretçileri kabul ediyoruz. Yılın ilk 8 ayında 100 bin bandını açtık. Bu bizim için geçen yıllara göre çok daha iyi rakamlar. Özellikle yerli ziyaretçilerimizde de büyük artış görülmektedir. Avrupa pazarından ve Rus ülkelerinden verimli ziyaretçi akını var. Bilindiği gibi Altınbeşik Milli Parkı Türkiye'nin en büyük, Dünyanın ise 3. Büyük yeraltı gölü Mağarası. Muntazam turkuaz bir su ve bir birinden güzel traverten oluşumların ev sahipliği yaptığı bir yer. Bu sebeple gelen ziyaretçilerimiz son derece memnun kalıyorlar. Günlük ziyaretçi sayımızı 400-500 civarına kadar çıkardık. Özellikle iç piyasadan çok ciddi bir ziyaretçi sayımız var. Yine hafta sonları cumartesi pazar günlük 800-1000 arasında ziyaretçilerimiz geliyor. Bu sayı ise bizim için muhteşem bir tempo ve muazzam bir aksiyon" diye konuştu.

"Anlatılmaz, sadece yaşanır"

Mağarayı Antalya'dan ziyarete gelen Mücahit Özdemir, arkadaşları ile birlikte Altınbeşik mağarasını özellikle gezmeye geldiklerini söyleyerek, "Burası Dünyanın 3. Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu biliyordum. Sosyal Medyada hep karşıma çıkıyordu. İçerisi muhteşem. İçeride Pamukkale'yi andıran travertenler var. Turkuaz rengi suyu ile harika bir yer. İçeride isminin aldığı beşik harika. Mağaranın ilginç olan bir özelliği ise içerisinin sıcaklığı 16-17 derece civarında. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer" şeklinde konuştu.