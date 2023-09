Altınbaş Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Altınbaş Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Altınbaş Üniversitesi yeni Rektörü Çağrı Erhan kimdir?

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ RROF. DR. ÇAĞRI ERHAN KİMDİR?

1972 İstanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, "Türk-Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu" başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. 2000 yılında da, "Osmanlı – Amerikan Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktor unvanını almıştır. 2003'te siyasi tarih doçenti, 2009 yılında aynı alanda profesör olmuştur. 2001'de "Tarih Vakfı Afet İnan", 2013'de "SAM Stratejik Vizyon" ödüllerini ve 2014'te Avrupa Birliği Jean Monnet Chair unvanını almıştır. Georgetown, Tel-Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETÜ ve Bahçeşehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Çağrı Erhan, AB, TÜBİTAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yapmıştır. 1994 – 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Erhan, 2005-2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Prof. Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2015 Haziran ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır. Türk Dış Politikası, siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler konularında çeşitli kitapları bulunan Prof. Erhan, Uluslararası İlişkiler ve Ankara Avrupa Çalışmaları dergilerinin kurucu editörlerindendir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 Temmuz 2017'de Altınbaş Üniversitesi adını almıştır.

Çağrı Erhan received his BA and MA degrees in International Relations from Ankara University, Faculty of Political Science (AUFPS) and concluded his Ph. D. in Hacettepe University Department of History. He started his academic career as a research assistant at AUFPS Department of International Relations in 1994. He served in AUFPS Department of International Relations as full professor between December 2008 and May 2015. He has been the director of European Research Center between 2000 and 2015. He is the rector of Altınbaş University since June 2015. In 2018 Çağrı Erhan was appointed to the Presidential Council of Foreign and Security Policies of Republic of Turkey. During his education, Dr. Erhan studied in George Washington University (1995), Georgetown University (1996-1997) and Tel-Aviv University (1997) on security issues. In 2007 he was a guest professor in Tokyo Chuo University and lectured on European Union at graduate level. Dr. Erhan is among founding editors of journals of Uluslararası İlişkiler (International Relations) and Ankara Review of European Studies. He was awarded Tokyo Foundation Fellowship in 1995, Turkish Ministry of Education Fellowship in 1997 and Turkish Academy of Sciences Fellowship in 1998. Some of his books are, Turkish American Relations: Past, Present and Future (London, Routledge, 2004). Turkish-Israeli Relations in Historical Perspective (London, Frank Cass, 2003), Türk-Amerikan İlişkilerinin Tarihsel Kökenleri (Historical Roots of Turkish-American Relations – Ankara, Imge, 2001), Avrupa Birliği Temel Konular (European Union: The Essentials- Ankara, Imaj, 2007); Avrupa Birliği Politikaları (European Union Policies, Ankara, Imaj, 2008); Siyasi Tarih (Diplomatic History, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2012).