Altınbaş Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Altınbaş Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Altınbaş Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Altınbaş Üniversitesi taban puanları....

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Altınbaş Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Altınbaş Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli))

Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Takı Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Takı Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Altınbaş Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Altınbaş Üniversitesi, özgür ve demokratik düşüncenin hakim olduğu bir ortamda, değerlerine bağlı, yetkin, donanımlı, yenilikçi, analitik düşünce becerisine sahip bireylerin yetişmesi amacıyla, tüm paydaşların aktif katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışına sahiptir.

Bu anlayış ışığında Altınbaş Üniversitesi'nin Kalite Politikası:

Güçlü bir başlangıca dayalı sürdürülebilir iyileştirmeyi sağlamak,

Toplumsal duyarlılık ilkesi ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında yer almak,

Kültürler arası tanıtım ve uyumun sağlanmasına katkıda bulunmak,

Eğitim bilimlerindeki tüm gelişmeleri izleyerek, kendi eğitimine adapte etmek,

Eğitim programlarının etkinliğinin bilimsel değerlendirilmesini yapmak,

Ulusal/uluslararası akreditasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu alanları genişletmek,

Üniversite-sanayi iş birliği içinde bulunmak,

Çok uluslu araştırma projelerinde yer almaktır.

Yukarıdaki ilkeler çerçevesinde, temel amacımız, stratejik yönetim ve kalite temelli bir kalite güvence sistemi kurmak ve sürdürmektir.

Genel Alanlarla İlgili Politikalar

Üniversitemiz, mesleki bilgilerin yanı sıra, öğrencilerimize profesyonellik, liderlik, iletişim ve sosyal beceriler kazandırma çalışmalarını, kalite politikamızın önemli bir parçası olarak kabul etmektedir. Yabancı öğrenci sayımızın yüksek olması nedeniyle, kültürler arası uyum yine dikkate aldığımız konulardan biridir.

Üniversitemizin, sağlık alanında da akademik birimlerinin olması nedeniyle, kalite politikamız 'Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi' çalışmalarını da kapsamaktadır. Hem kendi üniversitemizin tümüne, hem de üniversitenin içinde yer aldığı ilçede yaşayanlara yönelik sağlık eğitimi vb. çalışmaları esas alan toplumsal sorumluluk projeleri stratejik planımız içine entegre edilmiştir. Bu alandaki politikamız gereği, 'Sağlığı Geliştiren Üniversiteler', 'Sağlığı Geliştiren Kentler' ve 'Sağlığı Geliştiren Hastaneler' ile ilgili projeler geliştirilmektedir.