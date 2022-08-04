Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Altınbaş Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
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Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Altınbaş Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Altınbaş Üniversitesi öğrenci toplulukları...
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Altınbaş Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Altınbaş Hukuk Kulübü
- Altınbaş International Community
- Altınbaş TOG
- Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü
- Altınbaş UNİGFB
- Altınbaş Üniversitesi Genç Kanatlar
- Altınbaş Üniversitesi Kütüphane Kulübü
- Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü
- Atatürkçü Düşünce Kulübü
- Bilgisayar ve Bilişik Kulübü
- Cinsiyet Eşitliği Savunma Kulübü
- Dans Kulübü
- Developer Student Club
- Diş Hekimliği Kulübü
- Eczacılık Kulübü
- Ekonomi Kulübü
- Erasmus+ Kulübü
- E-spor Kulübü
- Gastronomi Kulübü
- Genç KADEM Kulübü
- Genç TEMA Kulübü
- Gezi ve Etkinlik Kulübü
- Girişimcilik Kulübü
- Grafik Tasarım Kulübü
- Havacılık Kulübü
- Hayvan Hakları Koruma Kulübü
- IEEE Kulübü
- İç Mimarlık Kulübü
- İdeal Hukuk Kulübü
- İş ve Ticaret Kulübü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü
- Kızılay Kulübü
- Makine Mühendisliği Kulübü
- Moda Kulübü
- Model Birleşmiş Milletler Kulübü
- Müzik Kulübü
- Müzikal Kulübü
- Nesli Asım Kulübü
- Okçuluk Kulübü
- Psikoloji Kulübü
- Radyo Kulübü
- Siyaset ve Diplomasi Kulübü
- Sosyal ve Akademik Gelişim Kulübü
- Sosyal Hizmet Kulübü
- Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü
- Şeffaflık Kulübü
- TEDX Kulübü
- Tıp Kulübü
- Tiyatro Kulübü
- Türk Alman Hukukçular Kulübü
- Türk Kültürü ve Aarihi Kulübü
- ULTRASLAN-ÜNİ Kulübü
- Uluslararası İlişkiler Kulübü
- Uluslararası Lojistik Yönetimi Kulübü
- ILSA Altınbaş
- Uzakdoğu Sporları Kulübü
- ÜNİBJK Kulübü
- Veri Bilimi ve Yönetişim
- Yapı Kulübü
- Yelken Kulübü
- Yenilikçi Sosyal Bilimciler Kulübü
- Voleybol Kulübü
- Sanat ve Tasarım Kulübü??
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli))
- Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Takı Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Takı Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İşletme Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)