Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Altınbaş Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Altınbaş Üniversitesi öğrenci toplulukları...

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Altınbaş Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Altınbaş Hukuk Kulübü

Altınbaş International Community

Altınbaş TOG

Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü

Altınbaş UNİGFB

Altınbaş Üniversitesi Genç Kanatlar

Altınbaş Üniversitesi Kütüphane Kulübü

Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Bilgisayar ve Bilişik Kulübü

Cinsiyet Eşitliği Savunma Kulübü

Dans Kulübü

Developer Student Club

Diş Hekimliği Kulübü

Eczacılık Kulübü

Ekonomi Kulübü

Erasmus+ Kulübü

E-spor Kulübü

Gastronomi Kulübü

Genç KADEM Kulübü

Genç TEMA Kulübü

Gezi ve Etkinlik Kulübü

Girişimcilik Kulübü

Grafik Tasarım Kulübü

Havacılık Kulübü

Hayvan Hakları Koruma Kulübü

IEEE Kulübü

İç Mimarlık Kulübü

İdeal Hukuk Kulübü

İş ve Ticaret Kulübü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kulübü

Kızılay Kulübü

Makine Mühendisliği Kulübü

Moda Kulübü

Model Birleşmiş Milletler Kulübü

Müzik Kulübü

Müzikal Kulübü

Nesli Asım Kulübü

Okçuluk Kulübü

Psikoloji Kulübü

Radyo Kulübü

Siyaset ve Diplomasi Kulübü

Sosyal ve Akademik Gelişim Kulübü

Sosyal Hizmet Kulübü

Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü

Şeffaflık Kulübü

TEDX Kulübü

Tıp Kulübü

Tiyatro Kulübü

Türk Alman Hukukçular Kulübü

Türk Kültürü ve Aarihi Kulübü

ULTRASLAN-ÜNİ Kulübü

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Uluslararası Lojistik Yönetimi Kulübü

ILSA Altınbaş

Uzakdoğu Sporları Kulübü

ÜNİBJK Kulübü

Veri Bilimi ve Yönetişim

Yapı Kulübü

Yelken Kulübü

Yenilikçi Sosyal Bilimciler Kulübü

Voleybol Kulübü

Sanat ve Tasarım Kulübü??

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ