Altınbaş Üniversitesi Burs İmkanları

Altınbaş Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Altınbaş Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Altınbaş Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Altınbaş Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

ÖSYM Bursu

?Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar. Altınbaş Üniversitesi'ne ÖSYM bursu ile giriş yapan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu'nda ek 1 yıl, esas programlarındaysa normal öğrenim süresine ek 2 yıl daha öğrenim hakkına sahiptir.

?????Tercih Bursu??

Altınbaş Üniversitesi tercih bursundan faydalanmak için üniversite adaylarının tercih listelerinde üniversitemizin ilgili bölümlerini? ilk 5 tercih arasında yer vermeleri gereklidir.Tercih bursları %25- %50 arasında değişiklik göstermektedir. Tercih bursları azami öğrenim süresi boyunca kesintisiz devam etmektedir.?

Radyo, Televizyon ve Sinema, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Makine Mühendisliği, Mimarlık, Yazılım Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerimizde ilk 5 tercihe %50 Tercih Bursu verilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Odyometri, Optisyenlik, Radyoterapi, Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümlerine ilk 5 tercihte yer verildiğinde %25, 6-10 tercihinizde yer verdiğinizde %20, 11-15 tercihinizde yer verdiğinizde %15, 16-20 tercihinizde ise %10 tercih bursu verilmektedir.

Diş Hekimliği, Eczacılık, Psikoloji, Hukuk bölümlerinde ilk 5 tercihinizde %10 tercih bursu verilmektedir.

?Üstün Başarı Bursu

Üniversitedeki ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleştirilenler arasından giriş sınavı yerleştirme puan türü sıralamasında, Üniversite tarafından belirlenen başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilere normal eğitim-öğretim süresince, yılda 9 ay süreyle verilen destek burslardır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50'nin altına indiği dönemlerde dondurulur.?

Onur (Başarı) Bursu

Öğrenciler İngilizce Hazırlık Programını tamamlayıp kayıtlı oldukları programın 1. sınıf derslerinin tümünü 4,00 üzerinden 3,50 not ortalamasıyla tamamlayan öğrencilere, devam eden eğitim-öğrenim yılı boyunca Onur Bursu verilir. Buna göre akademik dönem içerisinde okudukları programın sınıf birincileri öğrenim ücretinin %100'ünü, ikincileri %50'sini, üçüncüleri ise %25'ini ödemez.

Sanat Bursları

Resim, heykel, sinema ve klasik batı müziği dallarında düzenlenmiş uluslararası yarışmalarda en az üçüncülük derecesi bulunan ve tercih döneminden önce Altınbaş Üniversitesi Burs Komisyonu'na yaptığı başvuru kabul edilen öğrencilere Üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilen burslardır. Burs oranları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Spor Bursları

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıdaki belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu sağlanmaktadır:

1. Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerinde madalya kazanan sporcular,

2. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporlar Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular,

3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

Şehit Bursu

Şehit Bursu alan öğrenciler öğrenim ücretinden muaf olurlar ve bu bursun devam süresi ÖSYM Bursları ile aynıdır. Bursun kontenjanı ve geçerli olduğu programlar Üniversite tarafından belirlenir. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıt için ilan edilen sürede başvuru için gerekli evraklar ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ön başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruların kontenjanı aşması durumunda merkezi yerleştirme puanına göre programın bağlı olduğu puan türünde en üst sırada bulunan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. Sıralama sonunda Şehit Bursu alamayan öğrenciler yerleştikleri program şartlarına göre kayıt yaptırırlar.?

Rektörlük Bursu

Mütevelli Heyet kararı ile ücretli veya burslu programlara yerleşen öğrencilere hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, ilave %25 başarıya bağlı burs verilebilir. Söz konusu burs, öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olduğu müddetçe normal eğitim dönemi boyunca devam eder; aksi takdirde öğrencinin bursluluk durumu girişteki oranına düşürülür.

Kardeş İndirimi

Altınbaş Üniversitesi ön lisans ve/veya lisans programlarında aynı anda kayıtlı kardeş öğrencilerimiz Kardeş İndirimi'nden faydalanabilir. Kardeş İndirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir. Kardeş İndirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi) ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.?