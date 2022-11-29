İsmini sıklıkla duyduğumuz Altınbaş Holding hakkında merak edilenler var. Adını birçok alanda başarı ile gösteren Altınbaş ailesinin kim olduğu ise araştırılan konuların bir tanesi. Peki, Altınbaş ailesi kimdir? Altınbaş Holding sahibi kim? İşte detaylar...

Altınbaş ailesi kimdir? sorusu merak ediliyor. Altınbaş Holding adıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Başarıları ile söz ettiren Altınbaş ailesi kimdir? Altınbaş Holding sahibi kim? İşte tüm merak edilenler...

ALTINBAŞ AİLESİ KİMDİR?

Altınbaş Holding resmi internet sitesinde kendilerini şöyle tanıtmaktadır;

"Bugün dünya çapında fark yaratan kurumların başında gelen Altınbaş Holding'in temellerini atan Mehmet Altınbaş, 1923 yılında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Gaziantep'te dünyaya geldi. Mehmet Altınbaş'ın ticaretle tanışması 10 yaşlarında kömür alıp, satma girişimleriyle gerçekleşti. Çocukluk ve gençlik yıllarını ticari zekasını ve yeteneğini buluşturduğu atılımlarla geçiren Mehmet Altınbaş, askerliğini yaptıktan sonra memleketine dönerek babasının Antep Fıstığı ağaçlarıyla ilgili projeler üretmeye başladı. Bu projeler doğrultusunda yeni fidanlar dikmeye karar veren Altınbaş, ağaçların sayısını 2000'e çıkararak bir süre fıstık ticareti yaptı. İleriki yıllardasarf ettiği 'Büyük hedeflere kademe kademe elde edilen küçük başarılarla ulaşılır.' sözünün temelleri de bu yıllara dayanıyordu.

1950'li yıllarda Fatma Altınbaş ile hayatını birleştiren Mehmet Altınbaş'ın 6 erkek ve 3 kız çocuğu dünyaya geldi. Aile hayatında mutluluğu yakalayan, iş hayatında da birbirinden özel başarılara imza atan Mehmet Altınbaş 1970'liyıllarda Kıbrıs'ın ticari açıdan önemini keşfetti ve Lefkoşa'da çocukları ile birlikte altın ticaretine başladı. Kısa zamanda Kıbrıs'taki mağaza sayısını 7'ye çıkaran Altınbaş Ailesi,1985 yılında altın üzerine toptancı işletmesini ve 1988 yılında ise altın fabrikasını kurarak çevresine büyük bir istihdam sağlamanın gururunu yaşadı.

İş hayatında yakalanan bu hızlı yükseliş sonucunda Kıbrıs'ta oğullarıyla birlikte banka, yatırım, petrol ve sigorta alanlarında faaliyete geçen Altınbaş, birbirinden özel projelerini tüm Türkiye ile tanıştırmaya başladı.

Bugün dünyanın dört bir yanında faaliyette bulunan ve enerjiden lojistiğe, mücevherden finansa kadar farklı alanlarda 25 markasıyla boy gösteren Altınbaş Holding'in kurucusu Mehmet Altınbaş 2003 yılında aramızdan ayrılırken; bizlere göz alıcı başarılar ve asla unutamayacağımız şu nasihatı bıraktı;

Bir araya gelmek başarıdır.

Bir arada durmak ilerlemektir.

Birlikte çalışmak başarının yoludur.

Saygılarımızla,

Altınbaş Ailesi."