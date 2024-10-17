Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar ve gram altın yükseldi mi soruları gündeme geliyor. 17 Ekim altın fiyatları yükseldi mi ve bugün gram altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 2.949,4 TL, satış 2.950,2 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın4.719,4 TL, satış 4.837,3 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 9.438,7 TL, satış 9.674,7 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış 20.299,6 TL, satış 20.606,4 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI