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Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
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17 Ekim 2024 itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altının ons fiyatı 2.628-2.655 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz hareketliliği, altın fiyatlarını yukarı yönde etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar ve gram altın yükseldi mi soruları gündeme geliyor. 17 Ekim altın fiyatları yükseldi mi ve bugün gram altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 2.949,4 TL, satış 2.950,2 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın4.719,4 TL, satış 4.837,3 TL.

Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 9.438,7 TL, satış 9.674,7 TL.

Altın yükselecek mi? Merkez Bankası 17 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış 20.299,6 TL, satış 20.606,4 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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