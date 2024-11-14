ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum!

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği, hem küresel hem de yerel ekonomik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Altın fiyatlarını belirleyen ana etkenler arasında küresel enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası ve döviz kurları bulunuyor. Türkiye özelinde ise altının gram fiyatı, doğrudan dolar/TL kuruna bağlı olarak değişiyor; bu nedenle TL'nin değer kaybetmesi altının gram fiyatında yükselişe neden olabilir. Peki, Altın yükselecek mi? Altın ne zaman yükselecek?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Bugün itibarıyla, gram altın ve çeyrek altın gibi popüler altın türlerinde bir miktar düşüş gözlemleniyor. Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde gün içindeki fiyat hareketliliği dalgalı olsa da genel eğilim aşağı yönlü devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 2.827,45 TL, satış fiyatı ise 2.827,75 TL civarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise yaklaşık olarak 4.806 TL alış ve 4.867 TL satış fiyatına sahiptir.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 19.225 TL alış ve 19.388 TL satış, yarım altın ise 9.612 TL alış ve 9.727 TL satış seviyelerinde bulunuyor.