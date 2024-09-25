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Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
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25 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altının ons fiyatı 2.628-2.655 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz hareketliliği, altın fiyatlarını yukarı yönde etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar ve gram altın yükseldi mi soruları gündeme geliyor. 25 Eylül altın fiyatları yükseldi mi ve bugün gram altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak rekor seviyeye ulaştı ve 2.920 TL'den işlem görüyor. Spot altın ise haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.660 dolardan işlem görmekte. Çeyrek altın 4.777 TL'ye kadar yükselirken, Cumhuriyet altını 20 bin TL'nin üzerine çıktı. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politika adımlarına dair belirsizlikler devam ediyor ve bu durum altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 2.891 TL ile 2.917 TL arasında işlem görüyor.

Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 4.626 TL ile 4.769 TL aralığında.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 18.853 TL'den alıcı buluyor.

Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN KURU

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını

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