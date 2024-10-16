Üye Girişi
Haberler

Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Ekim 2024 itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve belirsizlikler altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar ve gram altın yükseldi mi soruları gündeme geliyor. 16 Ekim altın fiyatları yükseldi mi ve bugün gram altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalarda fiyatlamalar yerine oturmaya başladı. Kısa sürede hızla yükselen altın fiyatları durgunluk içine girse de bugün hareketlendi ve rekor kırdı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi olasılığı, Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını yükseltiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2927 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2913 lira, en yüksek de 2949.8 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2949 liradan alıcı buluyor.

Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.773,39 TL'den işlem görüyor.

Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 20.441,52 TL'den satılıyor.

Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

ONS ALTIN

Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte bugün gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın güne 2662 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2658 dolar, en yüksek de 2679 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2679 dolardan işlem geçiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Soğuk Haber Ekonomi Finans

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

 3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa koştu

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 16 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Barajlarda son durum nedir? Rojin Kabaiş'in babası ne dedi? Rojin'in babası kızının ölümüyle ilgili ne söyledi? 04 nerenin plakası? 04 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise aşk mı yaşıyor? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.