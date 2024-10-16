Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını ne kadar ve gram altın yükseldi mi soruları gündeme geliyor. 16 Ekim altın fiyatları yükseldi mi ve bugün gram altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Altın yükselecek mi? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalarda fiyatlamalar yerine oturmaya başladı. Kısa sürede hızla yükselen altın fiyatları durgunluk içine girse de bugün hareketlendi ve rekor kırdı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi olasılığı, Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını yükseltiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2927 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2913 lira, en yüksek de 2949.8 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2949 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.773,39 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 20.441,52 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte bugün gram altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın güne 2662 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2658 dolar, en yüksek de 2679 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2679 dolardan işlem geçiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ