Altın yükseldi mi? Gram altın kaç lira oldu? - Haberler

Gram altının fiyatı, son haftalardaki yükselişini sürdürüyor. Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. Saat 10.00 itibarıyla altının gram fiyatı 1.009 TL'den alıcı buluyor. Peki, altın yükseldi mi? Gram altın kaç lira oldu?

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın saat 10.00 itibarıyla 1.009 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Gram yükselmesinin ardından aynı dakikalarda çeyrek altın 1.622 liradan, yarım altın 3 bin 245 liradan, tam altın ise 6 bin 490 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet ise 6.675 liradan alıcı buluyor.

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