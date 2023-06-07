Altın yatırımcıları için güncel fiyat bilgileri burada! 2023 yılına ait çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki, Altın yükseldi mi? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 7 Haziran altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın Fiyatları 2023: Çeyrek, Tam, Yarım, Cumhuriyet Altını güncel değerleri değişiklik gösterirken vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Altın fiyatlarına ilişkin en son güncellemelerle size ulaştırıyoruz. 2023 yılına ait çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altını değerlerini öğrenin. Peki, Altın yükseldi mi? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? 7 Haziran altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, tam, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN YÜKSELDİ Mİ?

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor üstüne rekor kıran dolar ve euro kuru, bugün de hareketini değiştirmedi. Son günlerde yükselişe geçen dolar 23 lirayı, gram altında 1.456 lirayı aşarak rekor kırdı. Gece saatlerinde 22 seviyelerini aşan dolar saat 10.40 itibarıyla 22.96 liradan işlem görüyor. Güne yine rekorla başlayan euro aynı dakikalarda 24,68; gram altın ise 1.445 TL seviyelerinde seyrediyor.

EKONOMİNİN DÜMENİNDE ARTIK MEHMET ŞİMŞEK VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etmesinin ardından açıkladığı Kabine'de Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olduğunu duyurmuştu. Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Şimşek, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.