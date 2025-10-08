Altın yıl sonu ve 2026'da ne kadar olacak? 2025 sonu ve 2026 yılı altın fiyatları tahmini

Altın yıl sonu ve 2026 tahmini! Küresel piyasalarda altın fiyatları, yıl başından bu yana önemli bir yükseliş kaydetti. Değerli metal, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde ilk sıraya yerleşti.

ALTIN YIL SONU TAHMİNİ

Altının yıl içinde yüzde 53 artışla 4.000 dolar sınırını aşması, yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekiyor. Jeopolitik belirsizlikler ve ekonomik riskler, değerli metale yönelişi artırdı. Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmalar gibi gelişmeler, altına olan talebin yükselmesinde etkili oldu.

ABD'deki politik belirsizlikler ve doların dalgalanması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Özellikle ABD'deki enflasyon ve Fed'in politikaları, yatırımcıların riskten kaçış davranışını tetikledi. Bu durum, altının güvenli liman olarak tercih edilmesini güçlendirdi.

Merkez bankalarının altın alımları da fiyatların hızlı artışında önemli bir etken oldu. Bu artan talep, yıl sonuna kadar altın piyasasında yüksek volatilitenin devam edebileceğini gösteriyor.

ALTIN 2026 TAHMİNLERİ

Analistler, altının mevcut koşullarda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu belirtiyor. BNP Paribas analisti David Wilson, piyasalarda birden fazla risk faktörünün aynı anda devrede olduğunu belirtiyor. Bu durum, değerli metalin orta vadeli performansının etkilenmesini sınırlıyor.

Ekonomik belirsizlikler ve yüksek enflasyon, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını sürdüreceğini gösteriyor. ABD dolarındaki oynaklık ve merkez bankalarının altın alımları, piyasadaki talebin yüksek kalmasına katkı sunuyor. Özellikle son yıllarda altının fiyatının ikiye katlanması, yatırımcıların orta vadeli beklentilerini şekillendiriyor.

Diğer değerli metaller de altındaki yükselişten destek aldı. Gümüş, platin ve paladyum gibi metaller, altınla birlikte değer kazandı. Analistler, ekonomik ve jeopolitik risklerin sürmesi halinde boğa piyasasının 2026 yılına kadar devam edebileceğini ifade ediyor.