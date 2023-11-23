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ALTIN REKOR FİYATI (CANLI) 23 Kasım | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!

23 Kasım tarihinde çeyrek, gram, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altın fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki, Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!