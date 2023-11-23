ALTIN REKOR FİYATI (CANLI) 23 Kasım | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!
23 Kasım tarihinde çeyrek, gram, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altın fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki, Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı!
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 23 Kasım güncel altın fiyatları araştırılıyor. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı rekor tazeledi.Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 23 Kasım Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 azalışla 1845 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından 1.854 lirayla rekor tazeledi. Gram altın saat 10.55 itibarıyla rekor seviyeden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.