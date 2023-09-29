Bu yıl düzenlenecek olan 60. Altın Portakal Ödülleri nerede ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Altın Portakal ödülleri nerede ve ne zaman yapılacak ve Altın Portakal ödülü hangi ilde olduğu gündeme geliyor. Bununla birlikte, Kanun Hükmü belgeseli, ikinci kez Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarıldı. Peki, Altın Portakal ödülleri nerede ve ne zaman yapılacak? Altın Portakal ödülü hangi ilde?

Altın Portakal ödülleri nerede ve ne zaman yapılacak? Altın Portakal ödülü hangi ilde?

Altın Portakal Film Festivali ödülleri ne zaman ve nerede düzenlediği gündeme geliyor. Altın Portakal ödülü hangi ilde ve Altın Portakal Film Festivali ne zaman olacağı merak ediliyor. Altın Portakal ödülleri nerede ve ne zaman yapılacak? Altın Portakal ödülü hangi ilde? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl Altın Portakal Film Festivali, 7 Ekim Cumartesi günü başlıyor ve 14 Ekim 2023 Cumartesi günü bitiyor.

ALTIN PORTAKAL ÖDÜLÜ HANGİ İLDE?

Altın Portakal Film Festivali her yıl Antalya'da düzenleniyor.

BAKANLIK FESTİVALDEN ÇEKİLDİ

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı.

KANUN HÜKMÜ BİR KEZ DAHA FESTİVALDEN ÇIKARILDI

Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı dikkat çeken bir karar aldı. Bakanlık, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan filmle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kanun Hükmü filmi bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

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