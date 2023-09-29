Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'da Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Altın Portakal Film Festivali'nden Gençlik ve Spor Bakanlığı neden çekildiği merak ediliyor. Peki, Altın Portakal Film Festivali'nden Gençlik ve Spor Bakanlığı çekildi mi? Bakanlıklar Altın Portakal'dan neden çekiliyor?

Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan kriz büyüyor. Altın Portakal Film Festivali'nden Gençlik ve Spor Bakanlığı çekildi mi ve Bakanlıklar Altın Portakal'dan neden çekiliyor merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Altın Portakal Film Festivali'nden Gençlik ve Spor Bakanlığı çekildi mi? Bakanlıklar Altın Portakal'dan neden çekiliyor? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDEN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÇEKİLDİ Mİ?

Kanun Hükmü belgeselinden dolayı yaşanan kriz nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi. Bakanlık, festivalin düzenleneceği Antalya Spor Salonu'nun tahsisini de iptal etti.

BAKANLIKLAR ALTIN PORTAKAL'DAN NEDEN ÇEKİLİYOR?

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, belgesel yarışması bölümünde Kanun Hükmü adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimiz' çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan salonun tahsisi iptal edilmiştir. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuzda verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.