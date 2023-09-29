Altın Portakal Film Festivali'nin iptal olup olmadığına dair sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından Altın Portakal Film Festivali iptal mi edildi, neden iptal oldu sorusu gündeme taşındı. Peki, son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ve Kanun Hükmü belgeseli ile çok konuşulan Altın Portakal Film Festivali iptal mi? İşte, Altın Portakal Film Festivali iptal mi edildi, neden iptal edildi? Detaylar...

Altın Portakal Film Festivali iptal mi edildi, neden iptal oldu? SON DAKİKA! Altın Portakal neden iptal edildi?

Altın Portakal iptal mi? Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan ve Kanun Hükmü belgeseli ile çok konuşulan Altın Portakal Film Festivali iptal mi? İşte, Altın Portakal Film Festivali iptal mi edildi, neden iptal edildi? Detaylar haberimizde!

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ İPTAL Mİ?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali'ni iptal ettiklerini duyurdu.

Böcek, konu ile ilgili açıklamayı resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla."açıklamasında bulundu.

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan kriz tavan yaptı. Önce seçkiden çıkarılan, ardından yeniden festivale dahil edilen belgesel, tepkiler üzerine bir kez daha seçkiden çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kanun Hükmü belgeselinde FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle festivalden çekildi.

NELER OLMUŞTU?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan film bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Usta oyuncu Demet Akbağ da yaşanan krizlerin ardından Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığı görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.