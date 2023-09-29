Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden neden ayrıldığı merak ediliyor. Altın Portakal Film Festivali'den Demet Akbağ ayrıldı mı ve Altın Portakal Film Festivali jüri üyeleri kimler olduğu gündeme geliyor. Altın Portakal jürileri araştırılıyor. Peki, Altın Portakal Film Festivali'den Demet Akbağ ayrıldı mı? Altın Portakal Film Festivali jüri üyeleri kimler?

'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Demet Akbağ, görevini bırakmasının ardından Demet Akbağ, Altın Portakal Film Festivali jüri üyeliğinden neden ayrıldığı gündeme geliyor. Altın Portakal Film Festivali'den Demet Akbağ ayrıldı mı ve Altın Portakal Film Festivali jüri üyeleri kimler olduğu merak ediliyor. Altın Portakal Film Festivali'den Demet Akbağ ayrıldı mı? Altın Portakal Film Festivali jüri üyeleri kimler? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NDE DEMET AKBAĞ AYRILDI MI?

Usta oyuncu Demet Akbağ, jüri başkanlığını yaptığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilme kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, yaşanan iletişim krizlerinden dolayı festivalde yer almak istemediğini söyledi.

Akbağ, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadelerini kullandı.

Demet Akbağ

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Jüri başkanlığını yönetmen, yapımcı ve senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın diğer jüri üyeleri:

Oyuncu ve yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan

Yönetmen ve senarist Azra Deniz Okyay

Müzisyen Harun Tekin

Şair Haydar Ergülen

Oyuncu Nurgül Yeşilçay

Görüntü yönetmeni Uğur İçbak

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