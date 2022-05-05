Altın piyasası kaçta açılıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa piyasasına yeni adım atan yatırımcılar, piyasaların açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Altın piyasası kaçta açılıyor? Altın borsası saat kaçta açılıyor?

ALTIN PİYASASI KAÇTA AÇILIYOR?

Altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar, döviz büroları ve kuyumcularda alışverişlerini gerçekteştirmekte. Alım satım fiyatları banka, döviz büroları ve kuyumcularda farklı şekilde fiyatlandırılabilir. Ülkemizde altın borsası saat 09.30 ile faaliyete başlamaktadır. Gün içinde yaşanan dalgalanmalar akabinde ise 13:00'da sona erer. Bunun sonrasında 15.00 ile 17.15 arası faaliyet gösterir.

ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem