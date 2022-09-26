Altın nerede çıkarılır? Altın nerede kullanılır? Altın maden midir?

Dünyada zengin doğal taş oluşumları bulunuyor. Türkiye'de bu doğal maden ve taş oluşumuna sahiptir. Altın nerede çıkarılır, kullanım alanları neresidir merak ediliyor. Altın nerede çıkarılır? Altın nerelerde kullanılır? Altın maden midir? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Altın nerede çıkarılır? Altın nerelerde kullanılır? Altın maden midir?

Türkiye jeopolitik açıdan önemli bir yere sahiptir. Madenler konusunda oldukça zengin bir altyapıya sahip olmakla birlikte, birçok maden yatağı bulunuyor. Altın nereden çıkarılır ve Altın nerelerde kullanılır merak ediliyor. Altın maden midir ve Altın kullanım alanları neresi soruları araştırılıyor. Altın nerede çıkarılır? Altın nerelerde kullanılır? Altın maden midir? Detaylar haberimizdedir…

ALTIN NEREDE ÇIKARILIR?

Anadolu'da MÖ 5000 yıllarında altın takılar kullanılmış, MÖ 700'de başkenti Manisa Sart olan antik Lidya devleti ilk altın parayı basmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Türk şirketi 2001 yılında altın üretimini gerçekleştirdi. 6 bin 500 ton yer altında rezerv olduğu hesaplanmıştır. Türkiye'deki madenlerde 1,2 ile 12,65 gr/ton arasında altın bulunur.

Bu üretimden önce 16 senede 120 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. Üretim ilk defa İzmir-Bergama-Ovacık altın madeninde yapılmıştır. Türkiye 17 ton üretimle AB ülkeleri arasında en fazla altın üreten ülkedir.

İşletilen madenler;

Manisa-Sart

İzmir-(Bergama)-Ovacık

Balıkesir (Havran)-Küçükdere

Gümüşhane-Mastra

Erzincan-İliç (Çöpler)

Eskişehir -Sivrihisar

Çanakkale

Sivas-Bakırtepe

Kayseri-Kocasinan

Uşak-Eşme-Kışladağ

Sivas-Koyulhisar Evliya Tepe

ALTIN NEREDE KULLANILIR?

Altın madeni nerede kullanılır merak ediliyor. Altın birçok alanda kullanılır. Paslanmayı kesinlikle engellemesi ile CD üretiminde de kullanılan altının diğer kullanım alanlarından bazıları ise şunlardır;

Tekstil sektöründe

Kuyumculuk sektöründe

Havacılık ve uzay sanayisinde

Elektrik ve elektronik sanayisinde

Tıp alanında ve ilaç sektöründe

Yatırım amaçlı ekonomik alanda

İnşaat sektöründe

Yiyecek sektöründe

Süsleme sanatları ve alanlarında

ALTIN MADEN MİDİR?

Altın üretimi öncelikle, metalin yer altından çıkartılması, ön zenginleştirme için uygun işlemlerin uygulanması ve ardından uygun metalurjik (hidrometalurji/pirometalurji) işlemlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

Altın madenciliğinin ilk zamanlarında üretim basit madenci tavalarının kullanılmasıyla veya hidrolik madencilik ile gerçekleştirilmekteydi. Ancak günümüzde, büyük ölçekli üretim yapan şirketler, üretimi açık ocak işletmeciliği veya uygun olan lokasyonlarda madencilik şeklinde yapmaktadırlar.

Cevher yer altından çıkartıldıktan sonra yığın liçi ile zenginleştirilebilir. Bu aşamada, yer altından çıkan cevher uygun boyuta kırılıp/öğütüldükten sonra, sıvı geçirmez bir katman üzerine yığın şeklinde konulur. Liç aşamasında kullanılan siyanür, altını çözerek iyon halinde kendine bağlar. Solüsyon özel havuzlarda toplanarak, ileri işlemlerde kullanılır. Bu şekilde doğrudan liç yapılan cevherler genelde oksitlenmiş, düşük tenörlü cevherlerdir. Yüksek tenörlü veya sülfür içerikli olan altın metali siyanüre karşı dirençli olduğundan, siyanür liçi öncesi kavurma veya benzer bir işlem ile oksitlenmelidir.