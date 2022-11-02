Altın neden yükseliyor? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar neden yükseliyor? Gram altın neden yükseldi?

Amerikan Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrası altın sert bir yükselişe geçti. Fed'in 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmesiyle gram altın 10 lira birden yükseldi. Altın neden yükseliyor? Dolar neden yükseliyor? Merak ediliyordu. Peki, Dolar neden yükseldi? Altın neden yükseldi?

Altın neden yükseliyor? Amerikan Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrası altın sert bir yükselişe geçti. Fed'in 75 baz puanlık artışla faizi yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmesiyle gram altın 10 lira birden yükseldi. Altın neden yükseliyor? Dolar neden yükseliyor? Merak ediliyordu. Peki, Dolar neden yükseldi? Gram altın neden yükseldi? İşte detaylar...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası'nın faizi 75 baz puan artırarak son 15 yılın zirvesine çıkarmasının ardından altında hareketlenme başladı. Açıklama öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 11 lira birden yükselerek 996 liraya çıktı.

GRAMDA BİN LİRAYA RAMAK KALDI

Karar öncesi 985 lira seviyesinde bulunan gram altın, karar sonrası 996 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.602 liraya, cumhuriyet altını ise 6.596 liraya yükseldi.

DOLAR AYNI TEPKİYİ VERMEDİ

Altın sert bir yükseliş gösterirken dolar ise aynı tepkiyi vermedi. Karar öncesi 18.62 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 18.61'e geriledi.

FAİZ ARTIŞLARINDA VİTES DÜŞÜRECEKLER

Fed, faiz artırımlarına devam etmeyi planladığının sinyalini de verdi. Ancak bu artırımların daha küçük hızlarda olacağı değerlendirildi. FOMC toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen hızlı faiz artırımlarının ekonomiye yansımalarının zaman alacağının bilincinde olunduğu belirtilirken, "Komite, gelecekteki faiz artırımlarında para politikasında kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteye ve enflasyona gecikmeli etkisini, ekonomik ve finansal gelişmeleri hesaba katacak" ifadeleri kullanıldı.

ENFLASYON MÜCADELEYE VURGU YAPTILAR

Fed, yetkililerinin enflasyonla mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu bununla birlikte sıkılaşmanın yarattığı etkiyi görmezden gelmediklerine işaret etti.