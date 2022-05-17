Altın neden yükseliyor? Dolar neden yükseldi? Döviz neden yükseliyor? - Haberler

Altın neden yükseliyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doların 15 ,50TL'yi geçmesiyle birlikte vatandaşlar Dolar, döviz neden yükseliyor, neden artıyor merak etti. Peki, Dolar neden yükseliyor? 17 Mayıs Salı Döviz, Dolar, Euro, Sterlin neden yükseliyor? Dolar düşer mi, artar mı? Ayrıntılar haberimizde...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

1 Dolar şu anda 15,85 Türk Lirası'na eşittir.

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Geçen hafta ABD'de nisan ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşmasıyla dolarda küresel olarak güçlenme yaşanmıştı.

Yükselen enflasyonun Fed'i daha sert sıkılaşma adımları atmaya zorlayacağına yönelik tahminlerin ağılık kazanmasıyla ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise geçen hafta 20 yılın zirvesini gördü. Bu gelişmelerle dolar 15.45 lirayı aşmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 15.50 liradan başladı. Mart ayında cari açığın beklentileri aşmasıyla 15.60 liranın üzerini gördü. TCMB verilerine göre mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 yükselerek 5.5 milyar dolara çıktı.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR 2022?

Analistler, küresel çapta yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de döviz piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, dolar endeksi için 104,5'in direnç, 103,2'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

FED FAİZ KARARI DA ETKİLİYOR

'Fed'in görevi enflasyonu kontrol altına almak'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in ana görevinin enflasyonu yeniden kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Fiyat istikrarını ekonominin "temel taşı" olarak tanımlayan Powell, Fed'in yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının Fed'in kontrolünde olmayan faktörlere de bağlı olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına alma mücadelesinin yüksek faizlerin hissedilmesiyle "bazı acılar" içereceğini belirten Powell, ancak fiyatların hızla yükselmeye devam etmesinin daha kötü bir sonuç olacağına işaret etti.

Katıldığı radyo programında, "Enflasyonun ne kadar acı verici olabileceğini anlıyorum" ifadelerini kullanan Powell, Fed'in gelecek iki toplantının her birinde faizi 50 baz puan artıracağı beklentisini tekrarlarken, "Eğer işler beklediğimizden daha iyi gider ise daha azını yapmaya, eğer veri yanlış yöne gider ise daha fazlasını da yapmaya hazırız" diye konuştu.

Powell, "Her şeyden önemlisi fiyat istikrarını yeniden tesis etmekte başarısız olamayız" dedi.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ 2022

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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