Altın neden yükseliyor? ALTIN YORUM! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını neden yükseldi? ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın neden yükseldi merak ediliyor. Altın piyasası yukarı yönlü hareketli bir gün geçiriyor. Bugün ABD enflasyon oranı açıklanmıştı ve yarın ise FED faiz kararı açıklanacak. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını neden yükseliyor? İşte, Altın neden yükseliyor? Altındaki yükseliş sebebi!

Altın neden yükseliyor? Altın piyasası yukarı yönlü hareketli bir gün geçiriyor. Bugün ABD enflasyon oranı açıklanmıştı ve yarın ise FED faiz kararı açıklanacak. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını neden yükseliyor? İşte, Altın neden yükseliyor? Altındaki yükseliş sebebi haberimizde...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatları, ABD'deki bugün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentinin altında kalması nedeniyle yükseliyor. ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından spot piyasalarda altının onsu 1.813 doları test ederken gram altın da 1.075 TL' den 1.084 TL'ye yükselerek rekor seviyesini yeniledi.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de hızla yükselen enflasyon ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) daha agresif faiz artışları yapmasına neden oldu. ABD'de politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına kadar yükseldi. Fed, faizde üst üste dört kez 75 baz puan artışa gitti.

FAİZ ARTIRIMLARI AZALABİLİR

Enflasyonda yavaşlamanın başlaması Fed'in agresif faiz artışlarının bitmesinin önünü açacak. Bu yüzden enflasyondaki düşüş ya da artış Fed için kritik önem taşıyor. FED, yeni yılda faiz artırımlarını azaltması beklenirken bu durumun altın fiyatlarına pozitif yönde etki yapması bekleniyor.

FED'İN FAİZ KARARI YARIN

Fed, yılın son faiz toplantısının sonuçlarını yarın açıklayacak. Para piyasalarında halihazırda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 77 ihtimal veriliyor.

DOLAR DÜŞTÜ, EURO VE ALTIN YÜKSELDİ

Verilerin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolarda kısmi bir düşüş gerçekleşirken, altın ve euro yükseldi. Karar öncesi 18,64 lira seviyesinde bulunan dolar, 18,60'lara kadar geriledi. Euro ise 19,66 liradan 19,85 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı ise rekor kırdı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Karar öncesi 1.072 lira seviyelerinde bulunan altının gram fiyatı, 1.089 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın saat 17.15 itibarıyla rekor seviyeden işlem görmeye devam ederken, çeyrek altın 1.751 liradan, cumhuriyet altını ise 7.206 liradan satılıyor.