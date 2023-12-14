Dün günü 1.850 lira seviyesinden tamamlayan altının gram fiyatı nedeniyle Altın neden yükseliyor? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Altın neden yükseliyor? Altın rekor kırdı mı, kaç TL oldu? 14 Aralık güncel altın fiyatları!

Altın neden yükseliyor? Altın rekor kırdı mı, kaç TL oldu? 14 Aralık güncel altın fiyatları!

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, Altın neden yükseliyor? Altın rekor kırdı mı, kaç TL oldu? 14 Aralık güncel altın fiyatları!

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Amerikan Merkez Bankası ( Fed ) dün akşam piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylece Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta bırakmış oldu. Dün günü 1.850 liradan tamamlayan altının gram fiyatı Fed'in faiz kararı sonrası yönünü yukarı çevirdi. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.45 itibarıyla 1.898 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 750 liradan satılıyor. Üç günlük düşüş serisinin ardından dün yüzde 2,2 yükselişle günü 2 bin 24 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 30 dolardan işlem görüyor.