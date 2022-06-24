Altın neden düşüyor? Altın niye düşüyor? Altın neden düştü? Güncel altın fiyatları neden düşüyor?

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ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının gram fiyatı 984,4 TL'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,88 puan artarak 2.554,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,55 puan ve yüzde 0,45 kazanımla 2.554,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.525,17, en yüksek 2.570,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 2.554,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 2,98 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,77 puan ve yüzde 0,32 yükselişle 2.783,02 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.829,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.829,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 1 milyon 20 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,3357 lira, satışta 17,4051 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,3348 lira, satışta 17,4043 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,57'den, bileşik getirisi de yüzde 24,97'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2297, dolar/yen paritesi de 135,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,40 yükselişle 110,07 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI



Dolar/TL, 16,48'in altına inerek yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 16,7460'tan işlem görüyor.

Güne 17,33 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) finansal istikrarı destekleyici yeni adımları duyurmasının ardından 16,4798 ile 6 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dolar/TL, saat 20.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 3,5 azalışla 16,7460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 3,3 düşüşle 17,6660'tan, sterlin/TL yüzde 3,5 değer kaybıyla 20,5510'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 104,2'den işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0545 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi.

Yurt içinde ise BDDK'nin arka arkaya açıkladığı yeni adımlarının TL varlıkları desteklediğine işaret eden analistler, gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının kritik önem taşıdığını kaydetti.

Analistler, gelecek haftanın veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9'un destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bu arada BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verildi.

Bu kapsamda, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki bağımsız denetime tabi şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

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