Altın kaç TL oldu? Gram altın kaç TL'ye inecek? İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin ardından gelen olumlu açıklamalarla dolar ve altında sert bir düşüş yaşandı. Altın neden düşüyor? Altın düştü mü, tekrar yükselir mi? 29 Mart 2022 Altın düşmeye devam edecek mi, yoksa tekrardan artacak mı?

GRAM ALTIN NE KADAR? (29 MART SALI SAAT 16:40)

Müzakere öncesi 14,84 civarında olan dolar, olumlu açıklamalarla birlikte 14,57 seviyesine geriledi. 914 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise 888 liraya geriledi.

Güncel altın fiyatları:

Alış 888,4

Satış 889,0

Değişim (%) -2,98

En Yüksek 919,9

En Düşük 886,6

Önceki Kapanış 916,0

Haftalık En Yüksek 937,9

Haftalık En Düşük 886,6

Aylık En Yüksek 968,8

Aylık En Düşük 837,9

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya ve Ukrayna müzakerelerinin ardından gelen olumlu açıklamalar piyasaları etkiledi. Görüşme öncesi 14,84 civarında bulunan dolar 14,57 seviyesine, 914 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 888 liraya geriledi. İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerin ardından gelen olumlu açıklamalarla dolar ve altında sert bir düşüş yaşandı. Görüşmelerin ardından Rusya tarafından yapılan "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" açıklaması piyasaların ateşini aldı.

DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR?

Saat 16.00 itibarıyla euro 16,21'den, sterlin ise 19,17'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.428 liradan, cumhuriyet altını ise 5.886 liradan satılıyor. Altın ons fiyatı ise 1.898 dolar seviyesinde bulunuyor.

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