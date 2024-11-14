Altın neden düşüyor? 14 Kasım altın piyasası ne durumda?

Altın fiyatlarındaki düşüş ve 14 Kasım 2024 itibarıyla altın piyasasının son durumu, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar olacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? 14 Kasım altın piyasası ne durumda? Detaylar haberimizde...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel ekonomide iyileşme sinyalleri ve büyük merkez bankalarının faiz politikaları altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) gibi büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutma stratejisi, altının cazibesini azaltabiliyor. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların altın yerine faiz getirisi sunan varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

14 KASIM ALTIN PİYASASI NE DURUMDA?

Bugün itibarıyla, gram altın ve çeyrek altın gibi popüler altın türlerinde bir miktar düşüş gözlemleniyor. Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ve diğer altın türlerinde gün içindeki fiyat hareketliliği dalgalı olsa da genel eğilim aşağı yönlü devam ediyor.

Altının onsu, 13 Kasım Çarşamba günü uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 2 bin 601 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,7 azalarak 2 milyon 900 bin lira oldu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 2.827,45 TL, satış fiyatı ise 2.827,75 TL civarında seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise yaklaşık olarak 4.806 TL alış ve 4.867 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Diğer altın türlerinden Cumhuriyet altını 19.225 TL alış ve 19.388 TL satış, yarım altın ise 9.612 TL alış ve 9.727 TL satış seviyelerinde bulunuyor.