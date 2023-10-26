ALTIN NE KADAR OLDU? Altın Fiyatları 26 Ekim Güncel! Çeyrek, gram, Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 26 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 26 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 26 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 26 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
1.800 lirayı aşan altının gram fiyatı 1.808 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 11.14 itibarıyla gram altın 1.801 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.002 liradan, satılıyor.
Cumhuriyet altını da 12.368 liradan satılıyor.
ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Analistler, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.